Elia Del Grande è stato ritrovato e la sua fuga si è conclusa. Il direttore della Caritas di Alba ha commentato la vicenda dicendo che la persona coinvolta ha tradito la propria fiducia e si è fatto solo del male. La notizia è stata resa nota oggi, nel comune di Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese, dove si è svolto l’ultimo aggiornamento sulla vicenda.

Cadrezzate con Osmate (Varese), 9 aprile 2026 – “Il problema non è quello che ha fatto a me, ma quello che ha fatto a se stesso”. Il tono dolce non riesce a mascherare il dolore per quello che considera un tradimento, il tradimento della piena fiducia che gli aveva accordato. Don Domenico De Giorgis è il direttore della Caritas diocesana di Alba dove, il giorno di Pasqua, Elia Del Grande aveva vissuto la sua prima e ultima giornata di volontariato. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaelia-del-grande-cadrezzate-compagna-ntj4v8ec Don De Giorgis, qual è il dolore più grande di questa storia? “Il dolore per la fiducia tradita è stato lancinante. Ma quello che mi dispiace ancora di più è che Elia Del Grande non si sia dato la possibilità di essere davvero quello che, a parole, diceva di essere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande, fuga terminata. Parla il direttore della Caritas di Alba: “Tradendo la mia fiducia si è fatto solo del male”

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Temi più discussi: Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua.

Elia Del Grande, fuga terminata. Parla il direttore della Caritas di Alba: Tradendo la mia fiducia si è fatto solo del maleDon Domenico De Giorgis commenta con dolore il tentativo di scappare, terminato alle porte di Varese, dell’autore della strage di Cadrezzate: Ha buttato via tutto per niente ... ilgiorno.it

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

Finisce la fuga di Elia Del Grande, il cinquantenne condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio della famiglia nel 1998. Ricercato dalla domenica di Pasqua quando sarebbe dovuto tornare nella casa-lavoro di Alba è stato rintracciato a bordo di un'auto ruba - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com