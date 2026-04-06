Elia Del Grande, condannato per triplice omicidio, è evaso nuovamente da una casa lavoro situata ad Alba, in provincia di Cuneo. L’episodio avviene a distanza di cinque mesi dal precedente tentativo di fuga. La polizia ha avviato una vasta operazione di ricerca che coinvolge diverse regioni, estendendosi dall’intero Piemonte fino alle zone centrali e settentrionali dell’Italia.

Lo ha rifatto a distanza di cinque mesi. Elia Del Grande è evaso da una casa lavoro ad Alba (Cuneo), dando il via a una vasta operazione di ricerca estesa dall’intero Piemonte all’Italia centrale e settentrionale. Particolare attenzione è rivolta a Cadrezzate, il comune del Varesotto dove Del Grande è nato e cresciuto, e dove il 7 gennaio 1998 ha compiuto un triplice omicidio: uccise il padre, la madre e il fratello, opponendosi al matrimonio con la giovane dominicana di cui era innamorato. La fuga non è la prima della sua vita: lo scorso 30 ottobre Del Grande era già scappato da una casa lavoro nel modenese. Dopo settimane di latitanza, durante le quali si muoveva di notte sul lago con un pedalò, era stato fermato dai Carabinieri del nucleo operativo di Varese e Modena e del Ros lo scorso 12 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elia Del Grande di nuovo in fuga, il triplice omicida è scappato da una casa lavoro di Alba (Cuneo)

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Nuova evasione per il killer di Cadrezzate: nel 1998 uccise la famiglia Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericoloso facebook

Elia Del Grande è evaso di nuovo: nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso» x.com