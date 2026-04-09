Questa mattina, la Procura della Repubblica di Varese ha presentato al Gip la richiesta di convalida del fermo di Elia Del Grande, arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate. Il fermo riguarda un episodio di rapina aggravata. Il giudice dovrà decidere in merito alla convalida e alle eventuali misure cautelari. La vicenda si inserisce in un’indagine ancora in corso.

I militari, grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dopo aver sentito la vittima e alcune persone informate, hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo. L’indagato, detenuto nel carcere di Varese, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elia Del Grande, chiesta la convalida del fermo per rapina aggravata

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Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di PasquaÈ stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso...

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Elia Del Grande, nuovi sviluppi sulla fuga Ha aggredito una 70enne al cimitero per rubarle l’auto, la donna è ancora ricoverata - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com