Finisce la fuga del killer della ' strage dei fornai' | Elia Del Grande catturato dopo l' evasione di Pasqua

Dopo un'evazione avvenuta durante le festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno rintracciato e arrestato Elia Del Grande. L'uomo, condannato per aver ucciso la sua famiglia nel 1998, era scomparso dalla struttura di detenzione di Alba, dove si trovava in custodia. Si tratta della seconda fuga dello stesso detenuto.

È stato rintracciato, dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, Elia Del Grande, detenuto per aver sterminato la sua famiglia nel 1998 ed evaso (per la seconda volta) nel giorno di Pasqua dalla casa di lavoro ad Alba dove si trovava. I militari lo hanno trovato intorno alle 13.30 di mercoledì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Finisce la fuga di Elia Del Grande, il cinquantenne condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio della famiglia nel 1998. Ricercato dalla domenica di Pasqua quando sarebbe dovuto tornare nella casa-lavoro di Alba è stato rintracciato a bordo di un'auto ruba - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com