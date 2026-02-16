Ungheria | Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán

In Ungheria, Peter Magyar ha avviato la campagna elettorale contro Viktor Orbán, perché vuole sfidare il governo di destra alle prossime elezioni. Maggiormente coinvolto nella politica dopo aver preso il comando del partito Tisza nel 2024, Magyar ha già raccolto un ampio sostegno tra gli oppositori di Orbán. La sua campagna si concentra su promesse di cambiamenti economici e sulla critica alla gestione della crisi energetica. Per attirare l’attenzione, ha organizzato un grande comizio nel centro di Budapest, dove ha pronunciato discorsi rivolti ai giovani e alle piccole imprese.

In Ungheria, il leader dell’opposizione Peter Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán. Magyar ha assunto la guida del partito di centro-destra Tisza nel 2024 e si è rapidamente affermato come il più grande sfidante di Orbán in oltre un decennio. Nel giugno 2024, Tisza ha ottenuto circa il 30% dei voti alle elezioni del Parlamento europeo e la maggior parte dei sondaggi indipendenti lo indica con un vantaggio significativo in vista delle elezioni del 12 aprile. Il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar ha lanciato a Budapest la campagna elettorale del suo partito Tisza. Magyar ha promesso di porre fine al governo del primo ministro Viktor Orbán, di contrastare la corruzione e di orientare l’Ungheria verso l’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ungheria: Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar: “Orban mi ricatta con un mio video intimo” Il leader dell’opposizione in Ungheria, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di avergli inviato un video intimo per ricattarlo. Ungheria, il capo dell’opposizione Péter Magyar: “Orbán farà pubblicare un mio video intimo per ricattarmi” Péter Magyar, leader dell’opposizione in Ungheria, mette in guardia. Hungary: Opposition Leader Peter Magyar Launches Campaign #worldnews #news Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Orban diffonde video intimi, la denuncia del leader opposizione in Ungheria; Péter Magyar leader dell' opposizione in Ungheria accusa Orban di revenge porn ha un mio video intimo. Ungheria, Orbàn all'attacco di giornalisti e giudici: li spazzeremo viaIl premier ungherese, in difficoltà nei sondaggi che lo danno perdente contro il rivale Magyar, ha lanciato la sua controffensiva: il lavoro è solo a ... avvenire.it Ungheria a luci rosse, il leader dell'opposizione Magyar accusa Orban: «Vuole diffondere un video in cui faccio sesso». La strategia in stile PutinMetodi da Vladimir Putin. A due mesi dalle elezioni in Ungheria, sembra materializzarsi lo scenario dei critici di Viktor Orban che temono una sterzata ... msn.com Il leader dell'opposizione ungherese, Péter Magyar, ha accusato il partito di Viktor Orbán di volerlo ricattare con un video intimo registrato di nascosto. L'accusa arriva mentre l'Ungheria si prepara alle elezioni parlamentari di aprile #EuropeNews - facebook.com facebook Infrastrutture: Italia–Ungheria, asse strategico su #infrastrutture e #logistica, #Trieste al centro della cooperazione. Bilaterale al #MIT tra il viceministro Edoardo Rixi e il viceministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese Levente Magyar. mit.gov.it/comu x.com