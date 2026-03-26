Nelle ultime ore si registrano diverse persone che lasciano Forza Italia nel IV Quartiere. Secondo voci raccolte, il vicepresidente Nicola Lauro, legato alle posizioni di un parlamentare, potrebbe candidarsi alla guida del movimento Controcorrente per questa circoscrizione. La notizia circola tra gli ambienti politici locali e riguarda un possibile cambio di schieramento in vista delle prossime elezioni.

La scelta del centrodestra di sostenere Nicola Cucinotta della Lega sta provocando effetti sulla coalizione, nel centrosinistra De Luca dei Cinquestelle spiega il percorso comune con l'ex Iena E' fuggi fuggi nelle ultime ore da Forza Italia. Indiscrezioni che si concentrano sul IV Quartiere dicono che il vicepresidente Nicola Lauro, vicino alle posizioni del parlamentare Tommaso Calderone, potrebbe essere il candidato presidente del movimento Controcorrente alla circoscrizione del Centro città sostenuto da tutto il centrosinistra. La stessa candidata Antonella Russo avrebbe dato il suo assenso nelle ultime ore all’indicazione. Lauro sfiderà così Nicola Cucinotta del centrodestra e Renato Coletta di Sud chiama Nord per un'elezione tutta da vedere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni, fuga da Forza Italia al IV Quartiere: Lauro candidato di Controcorrente

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