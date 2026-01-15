Libertà e democrazia Ferrara scende in piazza per l’Iran E parte la raccolta firme

Il 17 febbraio, in piazza Cattedrale a Ferrara, si svolgerà una manifestazione organizzata dall’associazione ‘Le mille e una notte’ per sostenere la lotta degli iraniani per libertà e democrazia. L’evento, previsto alle 17, include una raccolta firme e mira a promuovere il pluralismo e il dissenso, offrendo uno spazio di solidarietà e vicinanza ai cittadini iraniani che in questi giorni manifestano nel loro paese.

