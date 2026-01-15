Libertà e democrazia Ferrara scende in piazza per l’Iran E parte la raccolta firme
Il 17 febbraio, in piazza Cattedrale a Ferrara, si svolgerà una manifestazione organizzata dall’associazione ‘Le mille e una notte’ per sostenere la lotta degli iraniani per libertà e democrazia. L’evento, previsto alle 17, include una raccolta firme e mira a promuovere il pluralismo e il dissenso, offrendo uno spazio di solidarietà e vicinanza ai cittadini iraniani che in questi giorni manifestano nel loro paese.
Pluralismo e dissenso, con l'associazione 'Le mille e una notte', organizza per sabato 17 in piazza Cattedrale alle 17 una manifestazione pubblica al fianco dei tanti iraniani che in questi giorni in Iran manifestano per la libertà e la democrazia. "Tutti i ferraresi che credono nella libertà dei.
La democrazia e la libertà non si interpretano come se fosse un seminario universitario. Gente che non ha mai fatto una fila per il pane, mai visto svalutarsi lo stipendio in una settimana, mai dovuto lasciare il proprio Paese… ma è prontissima a spiegare ai ve x.com
Nobavaglio - liberi di essere informati. Homayoun Shajarian · Iran. COMUNICATO STAMPA Per la libertà e la democrazia in Iran Sostegno al popolo iraniano Presidio a Roma il 16 gennaio 2026 Roma - La società civile italiana è chiamata a mobilitarsi in difes facebook
