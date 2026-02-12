Balduina via dal municipio XIV | ecco la raccolta firme

La Balduina si prepara a lasciare il municipio XIV. I residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere un cambio, sostenendo di avere rapporti consolidati con le zone vicine come Trionfale, Prati e Della Vittoria. Secondo loro, condividono infrastrutture, trasporti e servizi pubblici, e vogliono mantenere questa continuità. La questione divide ancora le opinioni, ma la mobilitazione continua.

Il comitato civico Balduina's ha lanciato una petizione online per l'uscita del quartiere da Monte Mario e per spostarsi verso il quadrante con Trionfale, Prati e Della Vittoria “I rapporti con Trionfale, Prati e Della Vittoria sono profondi e ben radicati: condividiamo infrastrutture cruciali come trasporti e uffici pubblici essenziali e spazi commerciali che servono quotidianamente le nostre necessità. Tutto ciò ci porta naturalmente verso quel quadrante piuttosto che verso il Municipio XIV”. Così il Comitato Civico Balduina’S spiega il perchè della raccolta firme (qui il link della petizione) che ha l’obiettivo di spostare il quartiere della Balduina dal quattordicesimo municipio.🔗 Leggi su Romatoday.it

