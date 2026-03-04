Guerra in Iran primi contraccolpi sull' economia romagnola | a farne le spese agroalimentare vino e logistica

Le tensioni in Iran e nel Medio Oriente hanno portato ai primi effetti sull’economia locale. A poche ore dall’inizio dei bombardamenti americani, il settore agroalimentare, il vino e la logistica in Romagna hanno già riscontrato i primi segnali di difficoltà. Le ripercussioni si fanno sentire rapidamente, influenzando le attività di alcune aziende e i mercati della regione.

Tra le conseguenze immediate blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento dei costi energetici: Legacoop Romagna attiva una task force coordinata dal Centro studi interno Non si sono fatte attendere le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola. Imprese agricole, industriali e di logistica del nostro territorio sono le prime ad essere state colpite. L'interdizione assoluta del mare del Golfo Persico e il blocco totale dello Stretto di Hormuz, per esempio, hanno già determinato il fermo dei container dell'ortofrutta romagnola (kiwi e mele nello specifico), destinati all'Arabia e ai paesi limitrofi.