Bankitalia | incertezze sull’economia frenano i consumi delle famiglie

Secondo Bankitalia, le incertezze sul futuro dell’economia stanno influenzando i comportamenti delle famiglie italiane, che mostrano una maggiore prudenza nei consumi. Questa attitudine si traduce in una crescita del risparmio, riflettendo un atteggiamento più cauto di fronte alle incertezze economiche. La situazione evidenzia come le aspettative di stabilità e crescita siano fondamentali per la ripresa dei consumi e dell’attività economica nel paese.

ROMA, 16 GEN – Il mercato del lavoro che si indebolisce e le attese prudenti sul futuro dell'economia rallentano i consumi delle famiglie che stanno aumentando il risparmio. E' quanto scrive la Banca d'Italia nel bollettino economico secondo cui "nel terzo trimestre la spesa delle famiglie è lievemente cresciuta. La propensione al risparmio è ulteriormente salita, collocandosi su valori tra i più elevati dalla crisi finanziaria globale, escludendo quelli anomali osservati durante la pandemia". Secondo le stime di Via Nazionale "i consumi hanno continuato a espandersi in misura contenuta anche nei mesi autunnali, risentendo dell'indebolimento delle prospettive sul mercato del lavoro e di attese prudenti delle famiglie sull'evoluzione del quadro macroeconomico".

