Ambrosini | Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe chiuso Bisogna rendere merito a questa squadra

In un commento post-partita, Massimo Ambrosini ha sottolineato l'importanza del Milan nel campionato, evidenziando come questa squadra mantenga vivo l’interesse e la competizione. Le sue parole riconoscono il ruolo fondamentale dei rossoneri nella scena calcistica italiana e il valore di un grande risultato sportivo.

"Essere a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha il Milan. E' una posizione, è una conquista, bisogna rendere merito ad una squadra che sta tenendo vivo il campionato perché se non ci fosse il Milan probabilmente il campionato sarebbe chiuso". Con queste parole si è espresso l'ex centrocampista del Diavolo Massimo Ambrosini durante il post-partita di Roma-Milan, sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. LEGGI ANCHE: Leao, è il caso di continuare così? Contro la Roma è nulla. Milan: forse serve farlo riposare Come ha ricordato Ambrosini durante 'Fuoriclasse', programma che va in onda su 'DAZN', il Milan, dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini si trova a 5 punti di distanza dall'Inter capolista che venerdì sera ha spazzato via, in rimonta, il Pisa di Gilardino con un netto 6-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

