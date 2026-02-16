Educazione affettiva e parità di genere nelle scuole metropolitane approvato il protocollo d’Intesa

A Messina, la Giunta ha approvato un protocollo d’intesa che mira a promuovere l’educazione affettiva e la parità di genere nelle scuole della città. La decisione nasce dall’esigenza di rendere gli ambienti scolastici più inclusivi e rispettosi, coinvolgendo insegnanti e studenti in attività dedicate. La città si impegna a trasformare le scuole in luoghi dove si insegnano valori di rispetto e uguaglianza fin dai primi anni di formazione.

Comune, Città Metropolitana, Social City, Ordini professionali e istituti scolastici insieme per promuovere benessere psico-fisico, rispetto reciproco e prevenzione della violenza tra i giorvani A Messina la scuola diventa presidio di cultura, rispetto e tutela della persona. Con la delibera di Giunta n. 114 del 13 febbraio 2026, su proposta dell'Assessora alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità, Liana Cannata, l'Amministrazione comunale ha approvato lo schema del Protocollo d'Intesa volto a promuovere l'educazione affettiva e sessuale, la parità di genere, il benessere psico-fisico e il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nelle scuole della Città Metropolitana.

