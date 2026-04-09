Da oggi è attivo il progetto di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzato in collaborazione con INDIRE, focalizzato sull’educazione al rispetto e alla parità di genere. L’iniziativa mira a coinvolgere le scuole italiane e a promuovere pratiche di sensibilizzazione tra studenti e insegnanti. La realizzazione del progetto si inserisce nel quadro delle attività di formazione previste dal Ministero per favorire un ambiente scolastico più inclusivo.

Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE. L’iniziativa mira a diffondere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza attraverso un approccio organico e strutturato. Il progetto si inserisce nel quadro delle Linee guida per l’Educazione civica e delle Indicazioni nazionali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola nella prevenzione e nel contrasto di discriminazioni e stereotipi di genere. Al centro vi è la promozione di relazioni basate sull’empatia e sulla dignità della persona, in linea con i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE. Valditara: “Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti”Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell'Istruzione...

Educazione al rispetto e alla parità di genere, al via il progetto MIM-Indire. Cosa è previsto. Valditara: “Realizziamo per la prima volta l’educazione affettiva nelle scuole”Diventa pienamente operativo da oggi il progetto nazionale di formazione "Educazione al rispetto e alla parità di genere", promosso dal Ministero...

Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE

Temi più discussi: Sull’educazione civica a scuola si gioca una partita decisiva: insegnare ai ragazzi il rispetto è la base; Scuola e parità di genere, il ministro Valditara e il corso della Fondazione Cecchettin; Adotta un canile: scuola e territorio insieme per educare al rispetto degli animali; LEGNAGO, EDUCARE AL RISPETTO: IL ROTARY CHIUDE IL PROGETTO OLTRE LE PAROLE COINVOLGENDO STUDENTI E FAMIGLIE. [VIDEO].

«Educare al rispetto e alla parità», al via il progetto del Ministero dell'Istruzione e del MeritoPromossa in collaborazione con Indire, l'iniziativa mira a diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza per contrastare discriminazioni attraverso un approccio organico e strutturato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Educare al rispetto e alla parità, operativo il progetto del Mim con IndireOggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione Educazione al rispetto e alla parità di genere, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con Indire. (ANSA) ... ansa.it

In questi giorni in cui la scuola si interroga su cosa significhi educare, ascoltare, proteggere, continuare a credere nell’amore è una scelta rivoluzionaria. Lo sa bene Matilde, protagonista del romanzo “Wittgenstein urlava a scuola” di Lucrezia Lerro, che afffront - facebook.com facebook