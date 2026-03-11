Violenza di genere | zero i passi avanti fatti è urgente educare al consenso nelle scuole

Nel 2025, i dati sui femminicidi rimangono invariati rispetto all’anno precedente, nonostante le campagne di sensibilizzazione e il crescente dibattito pubblico sulla violenza di genere. Le autorità non hanno introdotto nuove politiche di prevenzione specifiche rivolte a giovani e studenti, mentre il problema continua a manifestarsi senza segnali di miglioramento. La mancanza di interventi mirati evidenzia una persistente assenza di passi avanti concreti in questo ambito.

Nonostante una massiccia sensibilizzazione al tema, nel 2025 il numero di femminicidi è rimasto invariato e non sono state attuate nuove politiche di prevenzione rivolte a ragazzi e ragazze. La violenza sulle donne continua a colpire quasi il 32% (1) delle donne italiane, e allora è più necessario che mai ripartire dalla scuola.

