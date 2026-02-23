Il Comune di Como stanzia quasi mezzo milione di euro per le battaglie legali | Mai così tanto prima di questa amministrazione

Il Comune di Como ha destinato quasi mezzo milione di euro per le spese legali, una somma mai vista prima in questa amministrazione. La cifra, inserita nel bilancio, riguarda il potenziamento del servizio di avvocatura comunale. Luigi Bottone, ex consigliere, sottolinea come questa decisione dimostri l’impegno crescente dell’ente nelle questioni legali. La scelta ha attirato l’attenzione di chi osserva da vicino le risorse pubbliche e le strategie amministrative. La cifra rimane al centro del dibattito locale.

Quasi ottocentomila euro messi a bilancio per il servizio Avvocatura. È questo il dato che Luigi Bottone, ex consigliere comunale, definisce "rilevante ed importante" leggendo la modifica al Piano esecutivo di gestione (Peg) del Comune di Como. Nel suo intervento, Bottone scrive senza mezzi termini: "Leggendo la modifica al Peg emerge un dato rilevante ed importante. A pag. 12 vengono riportati gli importi stanziati per il servizio Avvocatura del Comune di Como: ebbene l'attuale amministrazione ha previsto un totale di 785.439,74 euro di cui 428.229,60 per 'prestazioni professionali per vertenze legali'".