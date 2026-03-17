Nonostante le inchieste in corso, l’edilizia a Milano continua a muoversi senza sosta, con i costruttori che prevedono profitti record nel 2025 e un aumento significativo delle assunzioni. Nel frattempo, alcuni cantieri sono stati sospesi e si registra la fine della cosiddetta “bolla” del superbonus, che ha caratterizzato gli ultimi anni del settore.

Milano, 17 marzo 2026 – Su un piatto della bilancia ci sono cantieri bloccati e, soprattutto, la fine della “bolla“ generata dal superbonus. Sull’altro piatto, invece, l’effetto propulsivo dei lavori legati al Pnrr e anche alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, oltre ai tanti progetti per nuove costruzioni o ristrutturazioni che continuano a correre. Il risultato, analizzando i dati sull’occupazione nel settore delle costruzioni a Milano e hinterland, non è un tracollo ma piuttosto una tenuta. Il saldo dei rapporti di lavoro - dato dalla differenza tra contratti cessati e nuovi contratti che si attivano - resta positivo nonostante una caduta nel 2024 seguita da una salita e un assestamento nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le inchieste non fermano l’edilizia a Milano: nel 2025 profitti top per i costruttori e record di assunzioni

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