Cooperazione e innovazione sostenibilità e prossimità Treviso capitale dell’ecologia integrale

Treviso si prepara ad ospitare il XVII Forum Internazionale di Greenaccord, dal 18 al 21 marzo 2026, per discutere di ecologia integrale e sostenibilità. L’evento riunisce esperti di Europa e Stati Uniti, concentrandosi su tecnologie pulite, transizione energetica e responsabilità dei media. I partecipanti affrontano anche il ruolo dei territori montani e l’impatto delle grandi manifestazioni sul clima. L’obiettivo è trovare nuove soluzioni per un futuro più rispettoso dell’ambiente.

Il XVII Forum Internazionale di Greenaccord, dal 18 al 21 marzo 2026, per promuovere il dialogo su transizione energetica, tecnologie pulite, territori montani e responsabilità dei media in un mondo frammentato da fragilità e disuguaglianze Ecologia integrale, cooperazione tra Europa e Stati Uniti, innovazione tecnologica al servizio dell’ambiente, responsabilità dei media globali e sostenibilità dei grandi eventi: sono questi i temi che saranno al centro del XVII Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, promosso da Greenaccord ETS e in programma a Treviso dal 18 al 21 marzo 2026 con il titolo “Building Future Together – Un’umanità nuova con sete di futuro”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

