Tumore | ‘combo’ a bersaglio molecolare per il colon-retto in Italia la cura che raddoppia la sopravvivenza

Buone notizie contro il tumore al colon metastatico. L'Italia è infatti il primo Paese in Europa a garantire, attraverso il Servizio sanitario nazionale, l'accesso a una nuova combinazione terapeutica per i pazienti con mutazione di Braf, una delle forme più gravi di tumore al colon. Si tratta della combinazione di due farmaci a bersaglio molecolare, encorafenib e cetuximab, associati alla chemioterapia tradizionale, che hanno dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza. Mentre l'Europa è ancora in attesa del via libera, l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) – su impulso del Gruppo Oncologico Italia Meridionale – ha attivato un percorso anticipato di accesso alla terapia attraverso la procedura prevista dalla legge 64896, che permette di rendere disponibili farmaci innovativi prima della conclusione dell'iter burocratico europeo quando esiste un bisogno clinico urgente e prove scientifiche schiaccianti.

