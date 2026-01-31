Le gare dall’Eccellenza alla prima categoria È un fine settimana molto ricco di derby | Sangiustese-Chiesanuova e Trodica-Tolentino

Questa domenica si disputano diversi derby tra le squadre della zona. Alle 15 scendono in campo le squadre dell’Eccellenza e della Prima categoria, tra cui il match tra Sangiustese e Chiesanuova, e quello tra Tolentino e Trodica. Gli arbitri sono già stati assegnati e le partite si svolgeranno in diverse città della regione. La giornata promette spettacolo e battaglie sul campo, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Partite e arbitri dall’Eccellenza alla Prima categoria. Eccellenza. Domani alle 15 la 5ª di ritorno: Fermana-Jesina: Cittadini di Macerata; K Sport-Fabriano Cerreto: Eletto di Macerata; Montegranaro-Fermignanese: Alfonsi di San Benedetto; Matelica-Osimana: Crincoli di Ascoli; Montefano-Urbino: Dovesi di Ancona; Sangiustese-Chiesanuova: Simonelli di Isernia; Tolentino-Trodica: Ascione di Torre del Greco; Urbania-Civitanovese: Storoni di Ascoli. Classifica. Fermana 35; Trodica, K Sport 33; Montefano 29; Sangiustese 28; Osimana 27; Urbania, Tolentino 25; Fermignano 24; Jesina, Montegranaro, Urbino 23; Matelica 22; Fabriano Cerreto, Chiesanuova 20; Civitanovese 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le gare dall’Eccellenza alla prima categoria. È un fine settimana molto ricco di derby: . Sangiustese-Chiesanuova e Trodica-Tolentino Approfondimenti su Derby Macerata Il derby. "Sangiustese imprecisa negli ultimi metri»: "Trodica, alla fine ci mancano 2 punti» Il derby tra Sangiustese e Trodica si è concluso con un pareggio, evidenziando alcune criticità nelle fasi finali delle azioni offensive. Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria Il programma del fine settimana comprende le gare e gli arbitri coinvolti dalla Serie D alla Prima categoria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Derby Macerata Argomenti discussi: Tutte le gare non terminate al 90° nell'ultimo weekend: dal 3-0 a tavolino ai match sospesi; Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna Fucecchio; Atletico Uri-Ferrini Cagliari aprono la 19ª giornata di Eccellenza; Eccellenza B: che derby tra Langa e Roero! Alessandria e Cuneo favoritissime. Calcio regionale: le modifiche a orari e campi di gioco dall'Eccellenza alla Prima categoriaModifiche al programma di alcune gare del 4 gennaio nei campionati dilettanti. In Eccellenza, Nuorese- Ferrini Cagliari a causa dei problemi presenti sull’impianto di illuminazione dello Stadio ... unionesarda.it Si completa il quadro della Serie D 2025-26: tutte le promesse dall'EccellenzaCon la giornata di ieri, si è definitivamente concluso il campionato di Eccellenza 2024-2025, che ha visto la disputa della gara di ritorno degli spareggi promozione, con 14 squadre che si sono ... tuttomercatoweb.com Urgono gol per la salvezza in questa stagione nera #Chiesanuova #Eccellenza - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.