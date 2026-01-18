Promozione | da oggi i fischi d’inizio sono alle 15 e le due versiliesi hanno rose cortissime alle prese con numerose assenze Big-match a Pietrasanta Forte in terra fiorentina

Da sport.quotidiano.net 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, i fischi di inizio sono alle 15, con le due squadre versiliesi che affrontano numerose assenze e rose ridotte. La 18ª giornata di Promozione presenta un interessante big-match tra Pietrasanta e Jolo a Pietrasanta, e uno scontro tra Settimello e Forte dei Marmi a Calenzano. Le gare saranno dirette da arbitri di diverse province toscane, offrendo un palcoscenico importante per questa fase del campionato.

In Promozione la 18ª giornata (3ª di ritorno) propone il big-match Pietrasanta-Jolo al “XIX Settembre“ (fischia Andrea Poggianti di Livorno, con Giacomo Di Legge di Pisa e Daniele Panighini di Carrara) e Settimello-Forte dei Marmi allo stadio “Il Neto“ di Calenzano (dirige Alessandro Luca Maretti di Grosseto, Stefano Dore di Pisa ed Emanuele Junio Bagni di Prato). Da oggi l’inizio delle partite in Promozione non sarà più alle 14.30 bensì alle ore 15. Dopo i troppi pareggi sarebbe importantissimo vincere per le due versiliesi. Qui Pietrasanta. Influenza di stagione per il 2006 Fioretti e per Della Pina per cui Tocchini deve inventarsi la difesa non avendo nemmeno l’infortunato Laurini e lo squalificato Da Prato (che ha rimediato per 3 turni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione da oggi i fischi d8217inizio sono alle 15 e le due versiliesi hanno rose cortissime alle prese con numerose assenze big match a pietrasanta forte in terra fiorentina

© Sport.quotidiano.net - Promozione: da oggi i fischi d’inizio sono alle 15... e le due versiliesi hanno rose cortissime, alle prese con numerose assenze. Big-match a Pietrasanta, Forte in terra fiorentina

Leggi anche: Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi. Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa

Leggi anche: Promozione. Big-match a Pietrasanta. Il Forte va a Prato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.