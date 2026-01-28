Il 6 febbraio le scuole di Milano resteranno chiuse. La decisione arriva in concomitanza con il passaggio della torcia olimpica e la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali al San Siro. Genitori e insegnanti si trovano a dover gestire l’imprevisto, tra rabbia e rassegnazione, mentre i bambini si preparano a saltare un giorno di lezione. Il caos si diffonde sui gruppi WhatsApp, dove si conferma ufficialmente l’eccezione per il giorno delle grandi manifestazioni sportive.

Milano, 28 gennaio 2026 – Il tam tam scorre nelle chat WhatsApp, dove da qualche giorni stanno circolando le comunicazioni ufficiali: “Scuole chiuse il 6 febbraio ”, giorno del passaggio della torcia olimpica a Milano e della cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, in programma allo stadio San Siro. Le circolari sono state accolte con un certo (comprensibile) malcontento dai genitori perché la chiusura della scuola comporta disagi e problemi organizzativi per molte famiglie (150mila quelle interessate): non tutti i genitori hanno la possibilità di fare smartworking, come suggerito dal sindaco Sala (senza contare che lavorare da casa con bambini sotto i sei anni non è per nulla agevole). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole chiuse il 6 febbraio a Milano: quali sono e perché? Genitori acrobati alle prese con lo stop per le Olimpiadi tra rabbia e rassegnazione

Il 6 febbraio, a Milano, le scuole saranno chiuse in alcune zone della città per il passaggio della Torcia Olimpica in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il 6 febbraio 2026, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, le scuole all’interno della circonvallazione esterna saranno chiuse.

