Usare il deodorante prima di dormire è un gesto beauty sempre più discusso soprattutto per chi desidera prendersi cura della pelle

L’applicazione del deodorante prima di andare a letto è una scelta che sta crescendo tra chi si interessa di cura della pelle. Questa abitudine può contribuire a mantenere l’igiene e a rispettare il naturale equilibrio cutaneo, offrendo benefici che meritano di essere valutati con attenzione.

Usare il deodorante prima di dormire è un gesto di beauty routine sempre più discusso, soprattutto per chi desidera massimizzarne l’efficacia e prendersi cura della pelle. Per capire se sia una buona abitudine, è utile distinguere tra le diverse tipologie di deodorante e il loro funzionamento. I deodoranti “classici” hanno lo scopo di neutralizzare i cattivi odori, agendo sui batteri responsabili. Gli antitraspiranti, invece, contengono sali di alluminio che riducono temporaneamente la sudorazione, mentre i deodoranti naturali o senza sali puntano su ingredienti lenitivi e assorbenti, spesso più delicati sulla pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

