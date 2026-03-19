A San Giuliano Terme, le iscrizioni ai nidi d'infanzia per il nuovo anno educativo apriranno il 23 marzo e resteranno aperte fino al 30 aprile. Le domande possono essere presentate online o presso gli uffici comunali. La procedura riguarda i bambini residenti nel territorio comunale che vogliono frequentare i servizi nei mesi successivi. La decisione di avviare le iscrizioni segue un calendario prestabilito.

San Giuliano Terme (PI), 19 marzo 2026 – Conto alla rovescia per le iscrizioni ai nidi d'infanzia del comune di San Giuliano Terme: le domande, infatti, potranno essere già presentate a partire da lunedì 23 marzo (fino al 30 aprile). Con una importante novità: “Potranno iscriversi anche i nascituri nati entro il 31 maggio, in modo che a settembre abbia compiuto i tre mesi che è l'età minima per frequentare un asilo nido - spiega l'assessora comunale all'istruzione Fabiana Coli - E' una delle novità che abbiamo introdotto con l'approvazione in consiglio comunale del regolamento comunale dei servizi educativi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giuliano Terme: al via l’iscrizione al nuovo anno educativo nei nidi d’infanzia

Articoli correlati

San Giuliano Terme, guasto improvviso alla rete idrica: operai al lavoro e una via chiusa al trafficoAcque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, oggi sabato 27 dicembre sono in corso mancanze d’acqua...

Leggi anche: Al via la rassegna 'San Giuliano e le sue terme'

Aggiornamenti e notizie su San Giuliano Terme

Temi più discussi: Nidi d’infanzia: iscrizioni al via a San Giuliano Terme; Toscana - San Giuliano Terme incorona i campioni del tennis Uisp: festa sotto rete; San Giuliano Terme: al via le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno educativo 2026-27; Tra terme e storia.

San Giuliano Terme, al via i soggiorni estivi a San Rossore per gli over 60Corucci: Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Vecchiano e l'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli San Giuliano Terme (Pisa), 8 luglio 2022 - A ... lanazione.it

Onde gravitazionali, 400 scienziati al meeting toscanoSAN GIULIANO TERME: Studiosi da tutto il mondo alla conferenza di Ligo-Virgo-Kagra per discutere i risultati più recenti dell’astronomia gravitazionale ... toscanamedianews.it

HAPPY DAY (San giuliano terme Pisa) Sabato 21 in pedana MAX FABBRI BAND Possibilita’di APERICENA su prenotazione con apericena ingresso al ballo e consumazione euro 18,00 h.20,30 INGRESSO solo BALLO euro 11,00 comprensivo di ingre - facebook.com facebook