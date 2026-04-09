E’ morto Michael Patrick talento del teatro e volto de ‘Il trono di spade’ aveva 35 anni

È deceduto all’età di 35 anni l’attore nordirlandese Michael Patrick, conosciuto anche come Michael Campbell. La sua morte è stata annunciata dopo una lunga battaglia contro la malattia del motoneurone. Tra i ruoli più noti, ha recitato nello spettacolo televisivo ‘Il trono di spade’. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

(Adnkronos) – E' morto all’età di 35 anni l'attore nordirlandese Michael Patrick, noto anche come Michael Campbell, dopo una battaglia contro la malattia del motoneurone. Si è spento al Northern Ireland Hospice di Belfast, dove era ricoverato da alcuni giorni. A darne notizia è stata la moglie Naomi, che sui social ha ricordato il marito come “un uomo che ha vissuto una vita piena come pochi”, parlando di una famiglia “con il cuore spezzato”. All'attore era stata diagnosticata la malattia nel febbraio 2023. La patologia, rara e progressiva, colpisce il sistema nervoso compromettendo i movimenti e riducendo significativamente l’aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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