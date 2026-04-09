Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della presunta morte di un noto attore, alimentando un’ondata di commenti e condivisioni sui social media. Tuttavia, si è presto scoperto che la notizia si trattava di una bufala, generata da un articolo non verificato pubblicato da un noto giornale online. Il clamore ha coinvolto migliaia di utenti, creando confusione e smentendo successivamente la notizia.

Il mondo del web è stato scosso da un brivido improvviso, un tam-tam digitale che ha sfiorato il dramma prima di rivelarsi un colossale abbaglio mediatico. Per diverse ore, il timore che una delle icone più amate del cinema mondiale ci avesse lasciati ha mandato in tilt i social network. Tutto è nato quando sulla Cnn sono apparsi, quasi dal nulla, un articolo e un video dal titolo inequivocabile: ‘Remembering the life of actor Michael J. Fox’. La struttura della pubblicazione, tipica dei necrologi pronti per essere diffusi in caso di decesso, ha indotto migliaia di persone a pensare che l’attore fosse morto. La notizia si è propagata con la velocità di un incendio boschivo, costringendo l’entourage della star a un intervento immediato per placare il panico collettivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morto Michael J. Fox”, la bufala del grande giornale. E il web impazzisce

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