È morto Robert Duvall l’attore de Il Padrino aveva 95 anni

Aveva 95 anni Robert Duvall, una pietra miliare della storia del cinema contemporaneo. L’attore, nato a San Diego in California, aveva conquistato la prima delle sue sette candidature agli Oscar nel 1973 per il film Il Padrino, interpretando l’avvocato di Vito Corleone, il protagonista. Muore a 95 anni l’iconico attore Robert Duvall. L’attore si è spento nella sua casa nelle campagne della Virginia, come ha annunciato su Facebook la moglie Luciana. Nel ricordare marito, che ha ricevuto nella sua carriera ben sette nomination agli Oscar, Luciana ha voluto dedicargli tenere parole. Nella didascalia del post si legge, infatti, che “Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in “Il Padrino” e “Apocalypse Now,” è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata.

