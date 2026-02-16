E’ morto Robert Duvall l’attore aveva 95 anni

Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di problemi di salute. La notizia è stata confermata dalla moglie, Luciana Duvall, che ha spiegato che l’attore è scomparso ieri pomeriggio nella loro casa in Virginia. Duvall, noto per aver interpretato ruoli iconici nel cinema, si trovava sotto cure mediche da tempo.

(Adnkronos) – E' morto Robert Duvall. L'attore, 95 anni, è deceduto ieri come ha reso noto la moglie, Luciana Duvall. "Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo", ha scritto sui social. "Bob se n'è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto..

Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in “Il Padrino” e “Apocalypse Now,” è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata.

È morto Robert Duvall, il caratterista dallo sguardo d'acciaio. Aveva 95 anni

