Morto l’attore Robert Duvall Aveva 95 anni Sua una delle frasi più famose del cinema

Roma, 16 febbraio 2026 – È morto l'attore Robert Duvall, aveva 95 anni. Vinse un Oscar per "Tender Mercies" e recitò anche in "Il Padrino" (accanto a Marlon Brand, nel ruolo del consigliori) ed "Apocalypse Now". La notizia è stata resa nota dalla moglie, Luciana attraverso un messaggio condiviso sui social, in cui ha confermato che l'attore si è spento serenamente nella sua casa, circondato dall'affetto dei suoi cari. Il ricordo della miglie "Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa, circondato da amore e conforto", ha scritto Luciana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

