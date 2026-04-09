Dyson lancia il ventilatore portatile che raffredda davvero | potenza da casa formato da tasca

Un'azienda ha presentato un nuovo ventilatore portatile in grado di raffreddare efficacemente, combinando potenza da apparecchio fisso con un formato pratico da portare ovunque. Il dispositivo è stato progettato per offrire un raffreddamento continuo e potente, ma in un corpo di dimensioni compatte che si adatta facilmente a una tasca o a uno zaino. La novità segna un passaggio dalla semplice funzione di ventilazione a un utilizzo più personale e pratico.

Non è più solo una questione di comfort domestico. Il raffrescamento entra definitivamente nella dimensione personale, portatile, quotidiana. Dyson lo sa bene e con HushJet Mini Cool Fan prova a spostare ancora una volta il baricentro, portando 17 anni di sviluppo sul flusso d’aria dentro un oggetto che pesa poco più di duecento grammi e che si muove con chi lo usa, senza più vincoli di spazio. Il risultato è un ventilatore compatto, pensato per essere indossato, appoggiato o semplicemente tenuto in mano, capace di accompagnare una giornata intera — dall’ufficio ai trasporti, fino agli eventi all’aperto — senza mai diventare ingombrante, né visivamente né acusticamente. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dyson lancia il ventilatore portatile che raffredda davvero: potenza da casa, formato da tasca Leggi anche: Guerra, Trump raffredda il petrolio. La Casa Bianca: da 20 anni il Brent sconta il «rischio Iran» Potenza AI in tasca: il modulo USB che libera i tuoi dati dal cloudASUS ha presentato UGEN300, un modulo esterno per l’intelligenza artificiale che si collega ai dispositivi tramite cavo USB-C. Dyson lancia il ventilatore portatile che raffredda davvero: potenza da casa, formato da tascaDyson presenta HushJet Mini Cool Fan, il primo ventilatore portatile con flusso d’aria fino a 25 m/s, potente, silenzioso e progettato per l’estate urbana ... panorama.it Dyson lancia il ventilatore indossabile: aria fresca continua fino a sei ore ovunqueDyson lancia HushJet Mini Cool Fan, primo ventilatore portatile tascabile Dyson ha presentato negli Stati Uniti il nuovo HushJet Mini Cool Fan, primo ventilatore portatile del brand, disponibile dal 9 ... assodigitale.it