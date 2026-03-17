Guerra Trump raffredda il petrolio La Casa Bianca | da 20 anni il Brent sconta il rischio Iran

Il prezzo del petrolio si mantiene stabile dopo le dichiarazioni del presidente, che ha previsto un rapido termine del conflitto e un calo dei costi energetici. La Casa Bianca ha ricordato che da vent'anni il Brent incorpora già il rischio legato all’Iran, riflettendo le tensioni nel mercato. I mercati petroliferi continuano a monitorare le dichiarazioni e le evoluzioni della situazione internazionale.

«La guerra finirà presto, il prezzo del petrolio cadrà come un masso». Puntuale, è arrivata anche ieri un'altra dose del Trump-Bazooka armato per tenere a bada il prezzo del petrolio. Parole affidate questa volta alla Pbs mentre arrivava anche l’ultimo bollettino anti-panico sul traffico di navi nello Stretto di Hormuz capace di fare argine ai temuti aumenti del petrolio dopo l’attacco all’isola di Kharg di venerdì scorso. Del resto, più dei tempi sulla fine della guerra, è lo sblocco dello snodo del 20% del greggio e del gas globale (destinato perlopiù all’Asia) il vero barometro per il prezzo del petrolio. E così ieri appena il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra, Trump raffredda il petrolio. La Casa Bianca: da 20 anni il Brent sconta il «rischio Iran» Articoli correlati Leggi anche: Messi ospite da Trump nel mezzo della guerra. Il discorso surreale: “Stiamo demolendo l’Iran, benvenuto alla Casa Bianca” La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran – Il video(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale... Tutto quello che riguarda Casa Bianca Temi più discussi: Guerra, Trump raffredda il petrolio. La Casa Bianca: da 20 anni il Brent sconta il rischio Iran; Ottocento eventi per celebrare il Made in italy; Consip, gara da 1,4 miliardi per l’energia nella Pa; Ex Ilva, l’annuncio di Flacks: puntiamo a chiudere a marzo. Guerra, Trump raffredda il petrolio. La Casa Bianca: da 20 anni il Brent sconta il «rischio Iran»«La guerra finirà presto, il prezzo del petrolio cadrà come un masso». Puntuale, è arrivata anche ieri un'altra dose del Trump-Bazooka armato per tenere a ... ilmessaggero.it Guerra Usa-Iran, Trump ignorò l’allarme su Hormuz: il retroscena dei piani della Casa BiancaLa guerra tra Stati Uniti e Iran ha risollevato un punto fondamentale nel conflitto: lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali al mondo per il traffico energetico e commerciale. Ma ... notizie.it David Sacks, responsabile della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale e la crittografia, in un'intervista ha affermato che "bisogna preoccuparsi che Tel Aviv intensifichi la guerra contemplando l'uso di un'arma nucleare". Ma il tycoon: “Non lo farebbe mai” - facebook.com facebook La Casa Bianca: la visita di Trump in Cina potrebbe essere posticipata x.com