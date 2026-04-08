Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per un uomo di 24 anni, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, una donna di 27 anni. L’uomo è stato fermato dopo aver portato a termine il gesto e si trova ora davanti al giudice in attesa della decisione sulla richiesta di condanna. L’episodio si è verificato in una località della provincia.

Il pubblico ministero Manlio D’Ambrosi ha chiesto l’ergastolo per Shoaib Teima, ventiquattrenne di Fermo, accusato di aver ucciso la ex compagna Auriane Laisne. Il processo per il femminicidio della giovane francese, avvenuto nell’aprile del 2024, è giunto alla fase delle repliche. Il corpo della ventiduenne era stato rinvenuto all’interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, situata sopra il comune di La Salle, in Valle d’Aosta. Durante l’ultima udienza, durata poco meno di un’ora, l’accusa ha respinto fermamente le strategie della difesa. Lo scontro tra prove e strategie difensive. Manlio D’Ambrosi ha contestato i tentativi degli avvocati di Shoaib Teima di alterare la percezione dei fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Femminicidio Auriane Laisne: pm chiede l’ergastolo per l’ex fidanzato

Auriane Laisne uccisa nella chiesetta di La Salle 2 anni fa, chiesto ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaIl pubblico ministero Manlio D'Ambrosi ha chiesto l'ergastolo per Sohaib Teima, il giovane che nel marzo del 2024 uccise la fidanzata Auriane Laisne...

Auriane Laisne uccisa e trovata all’interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz: chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato Sohaib TeimaÈ stata avanzata la richiesta di ergastolo per Sohaib Teima, il 24enne originario di Fermo, accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane...

Argomenti più discussi: A due anni dal femminicidio di La Salle; Omicidio La Salle; oggi è il giorno della sentenza per Sohaib Teima.

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Femminicidio La Salle, oggi la sentenzaRiprenderà tra poco ad Aosta il processo di primo grado nei confronti di Sohaib Teima, accusato del femminicidio di La Salle ... rainews.it

Ergastolo. È la pena chiesta per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Auriane Laisne, di 22 anni, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra a La Salle, in Valle d'Aosta. - facebook.com facebook