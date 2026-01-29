Terni grave incidente sulla E45 | auto contro camion ferito trasportato in elisoccorso

Questa mattina sulla E45, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, un’auto si è scontrata con un camion. L’impatto è stato violento e ha ferito gravemente il conducente dell’auto, che è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente si è verificato oggi - giovedì 29 gennaio - intorno alle 15, sulla E45 in direzione Perugia, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud. La dinamica ha visto un'auto scontrarsi con un camion. Sul posto oltre al personale sanitario anche la polizia stradale, per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico. La circolazione ha subito rallentamenti mentre le operazioni di soccorso erano in corso.

