Questa mattina alle 15, un grave incidente si è verificato sulla E45, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, in direzione Perugia. Un’auto si è scontrata violentemente con un camion, causando il ferimento grave di una persona. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Terni, 29 gennaio 2026 – Grave incidente stradale intorno alle 15 sulla E45 in direzione di Perugia, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud. Per cause ancora da accertare un’ auto e un camion si sono scontrati: il conducente dell’auto era rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni, intervenuta sul posto, e affidato ai sanitari del 118. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre alla polizia stradale e ai sanitari, anche l'elisoccorso regionale che ha provveduto al trasporto urgente del ferito al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile scontro auto-camion, un ferito grave sulla E45

