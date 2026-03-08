Un nuovo studio dell’Università di Cambridge analizza le caratteristiche emotive dei golden retriever, evidenziando come alcuni esemplari possano essere più ansiosi, energici o aggressivi rispetto ad altri. La ricerca si concentra sulle differenze comportamentali all’interno della stessa razza, fornendo dati specifici sui tratti genetici che influenzano il loro carattere.

Un nuovo studio condotto dall'Università di Cambridge offre approfondimenti inediti sulla vita emotiva dei cani, spiegando perché alcuni golden retriever siano più ansiosi, energici o aggressivi di altri. La ricerca, pubblicata negli Atti della National Academy of Sciences, è la prima a dimostrare che alcuni geni legati al comportamento canino sono correlati anche a tratti umani come ansia, depressione e intelligenza. Per comprendere le radici biologiche del temperamento nei golden retriever, i ricercatori hanno analizzato il DNA di 1.300 cani e lo hanno confrontato con i profili comportamentali forniti dai proprietari tramite questionari dettagliati.

© Billipop.com - Ansia, aggressività e intelligenza: i geni dei Golden Retriever

