Durante una festa di compleanno organizzata il 6 aprile, un Golden Retriever di nome Chandler ha mostrato una reazione di disappunto, allontanandosi subito dopo aver visto i palloncini presenti nella stanza. L’animale ha lasciato l’ambiente senza ulteriori tentativi di interagire con i partecipanti, dimostrando un comportamento di fuga. La festa si è svolta normalmente prima dell’incidente, con la presenza di amici e familiari.

Un Golden Retriever di nome Chandler ha reagito con evidente disappunto a una festa di compleanno organizzata dal suo proprietario il 6 aprile, allontanandosi immediatamente dopo aver i palloncini presenti nella stanza. L’evento, condiviso tramite l’account Instagram @your.friend.chandler, mostra come l’intenzione di creare un momento festoso si sia trasformata in un fallimento epico a causa dell’avversione del cane per le decorazioni gonfiabili. Il video ha catturato l’attenzione di numerosi utenti sui social media, diventando virale per la natura comica della scena. Il contrasto tra Chandler e Gunther. La dinamica della sorpresa è stata accentuata dalla presenza di Gunther, l’altro cane della famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Compleanno da incubo: il Golden Retriever fugge dai palloncini

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