Soccorsi due escursionisti a Capo Gallo padre e figlio in ipotermia salvati sulle Madonie

Due giovani escursionisti sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi nella riserva naturale di Capo Gallo, vicino alla

Due giovani sono stati soccorsi, intorno alle 17.30, da alcune squadre dei vigili del fuoco, nella riserva naturale di Capo Gallo, in prossimità della "Grotta sommersa". I due escursionisti di nazionalità ceca, un ventunenne e una ventenne, erano illesi ma non riuscivano a trovare la strada per il ritorno. Il personale del nucleo sommozzatori è intervento con un gommone, soccorrendo gli escursionisti e riportandoli al sicuro sul molo del porticciolo di Barcarello. Un altro intervento di salvataggio è stato effettuato sulle Madonie. Su richiesta di intervento da parte della Compagnia carabinieri di Petralia Sottana sono stati soccorsi due escursionisti sulla vetta più alta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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