Trump minaccia | Aprite Hormuz bastardi Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio Drone Usa partito da Sigonella

Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di attaccare lo stretto di Hormuz, chiedendo di aprirlo immediatamente e avvertendo che, se non si raggiunge un accordo, ci saranno conseguenze e il controllo del petrolio sarà preso. Nel frattempo, un drone americano è partito dalla base di Sigonella. Inoltre, forze speciali statunitensi hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran, dopo l'abbattimento di un aereo militare avvenuto venerdì scorso.