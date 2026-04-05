Trump minaccia | Aprite Hormuz bastardi Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio Drone Usa partito da Sigonella
Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di attaccare lo stretto di Hormuz, chiedendo di aprirlo immediatamente e avvertendo che, se non si raggiunge un accordo, ci saranno conseguenze e il controllo del petrolio sarà preso. Nel frattempo, un drone americano è partito dalla base di Sigonella. Inoltre, forze speciali statunitensi hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran, dopo l'abbattimento di un aereo militare avvenuto venerdì scorso.
Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base americana di Sigonella, in Sicilia, che potrebbe «aver svolto un ruolo nelle operazioni di ricerca e soccorso del navigatore dell'F-15» abbattuto nei cieli dell'Iran. Lo segnala Itamilradar, piattaforma di informazione indipendente specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Il velivolo a pilotaggio remoto Triton della US Navy, sostiene il sito, ha attraversato il Mediterraneo orientale dirigendosi poi verso il Medio Oriente. «Il drone ha concentrato le sue orbite... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump minaccia: "Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio" | Voci sul ricovero: Casa Bianca negaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington temeva che l'Iran avesse preso in ostaggio il pilota del jet abbattuto,...
Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all’inferno» – La direttaNel trentasettesimo giorno del conflitto, le forze speciali americane hanno recuperato il secondo pilota disperso in territorio iraniano dopo...
Temi più discussi: Guerra, la provocazione di Trump: Dovrebbero aprire lo ‘Stretto di Trump’… o di Hormuz; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Trump: Iran mi implora per un accordo e cambia nome allo Stretto di Hormuz; Trump minaccia Teheran, l’Iran rilancia e Hormuz resta il nodo globale.
Aprite lo Stretto, bastardi!. Trump all'Iran: Martedì colpiremo centrali elettriche e pontiDonald Trump minaccia di colpire martedì le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornat ... huffingtonpost.it
Trump minaccia ancora: Iran apra il fottuto Stretto di Hormuz o finirà all'inferno(Adnkronos) – Aprite quel caz.. di Stretto o finirete all’inferno. Parola di Donald Trump, che nel giorno del salvataggio del secondo pilota Usa disperso in Iran, sbotta su Truth Social contro ... notizie.it
la Repubblica. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato la leadership iraniana in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma social Truth: “Aprite il maledetto Stretto (di Hormuz, ndr) o vivrete l’inferno. Martedì sarà il giorno delle centrali e facebook
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