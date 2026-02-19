Calabria – Nuovo processo per ex consigliere Fdi Giuseppe Creazzo | la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 10 anni
La Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la condanna a 10 anni di carcere per Giuseppe Creazzo, ex consigliere regionale della Calabria, e suo fratello Antonino. La sentenza arriva dopo che entrambi erano stati condannati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per voto di scambio, anche se erano stati assolti in primo grado. La decisione della Suprema Corte riapre il caso, lasciando aperta la possibilità di un nuovo processo. La vicenda coinvolge uno dei nomi più noti della politica calabrese degli ultimi anni.
Annullamento con rinvio per l’ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo e per suo fratello Antonino che, lo scorso luglio, erano stati condannati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria a 10 anni di carcere per voto di scambio dopo l’assoluzione del primo grado. Ci sarà, quindi, un processo bis per entrambi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a distanza di sei anni dal loro arresto nell’ambito dell’ inchiesta “Eyphemos” contro la cosca Alvaro di Sinopoli. Domenico Creazzo era finito in manette, infatti, nel febbraio 2020 pochi giorni dopo la sua elezione con la lista di Fratelli d’Italia e mentre era sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Processo Eyphemos, la Cassazione annulla la condanna all'ex consigliere regionale CreazzoLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 10 anni dell’ex consigliere regionale calabrese Creazzo, coinvolto nel caso
Processo “Gotha”, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna a Giorgio De Stefano: assolto definitivamenteLa Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di Giorgio De Stefano nel processo “Gotha”, confermando l’assoluzione definitiva con la formula “perché il fatto non sussiste”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Processo Eyphemos, la Cassazione rimescola le carte: annullamenti, rinvii e condanne definitive; Il processo monstre ha fatto flop in Cassazione; ‘Ndrangheta, Maestrale: processo d’Appello per 77 imputati – I NOMI; Processo su naufragio di Cutro: autorizzate riprese mute e limitate ai primi dieci minuti.
‘Ndrangheta, Maestrale: processo d’Appello per 77 imputati – I NOMICitazione in giudizio da parte della Corte d'Appello di Catanzaro. Ci saranno gli avvocati Franzoni e Sabatino, ma anche Rocco e Tommaso Anello ... corrieredellacalabria.it
Reggio Calabria, Gianluca Califano Commissario di Azione: nuovo incarico per l’ex Consigliere vicino al Presidente della Reggina MinnitiGianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accord ... strettoweb.com
VICE PRESIDENTE GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): GRAZIE AL VICE MINISTRO EDMONDO CIRIELLI PER IMMENSO VALORE CONFERITO A LAVORI CONSIGLIO REGIONALE ED AVVIO LEGISLATURA Napoli, 18 febbraio 2026 – “Rivolgo un grandiss facebook