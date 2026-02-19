Calabria – Nuovo processo per ex consigliere Fdi Giuseppe Creazzo | la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 10 anni

La Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la condanna a 10 anni di carcere per Giuseppe Creazzo, ex consigliere regionale della Calabria, e suo fratello Antonino. La sentenza arriva dopo che entrambi erano stati condannati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per voto di scambio, anche se erano stati assolti in primo grado. La decisione della Suprema Corte riapre il caso, lasciando aperta la possibilità di un nuovo processo. La vicenda coinvolge uno dei nomi più noti della politica calabrese degli ultimi anni.

Annullamento con rinvio per l’ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo e per suo fratello Antonino che, lo scorso luglio, erano stati condannati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria a 10 anni di carcere per voto di scambio dopo l’assoluzione del primo grado. Ci sarà, quindi, un processo bis per entrambi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a distanza di sei anni dal loro arresto nell’ambito dell’ inchiesta “Eyphemos” contro la cosca Alvaro di Sinopoli. Domenico Creazzo era finito in manette, infatti, nel febbraio 2020 pochi giorni dopo la sua elezione con la lista di Fratelli d’Italia e mentre era sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

