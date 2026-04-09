Drammatico incidente in via Sansovino a Torino | la moto colpisce un' auto parcheggiata morto un giovane

Oggi, intorno alle 17.20, si è verificato un grave incidente in via Sansovino a Torino. Una motocicletta ha tamponato un'auto parcheggiata, provocando la morte di un giovane coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di ricostruzione della dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilievo.

Un terribile incidente è avvenuto intorno alle 17.20 di oggi, giovedì 9 aprile 2026, in via Sansovino a Torino. Dai primi accertamenti sulla dinamica si è trattato di un incidente autonomo che non ha visto altri mezzi in marcia coinvolti all'infuori della moto, una Kawasaki Z 750, a bordo della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Ismael Pistis morto a 8 anni in un incidente in moto davanti al padre, era un giovane calciatore del TorinoL’incidente sull’A21 ha causato la morte di Ismael Pistis, 8 anni, giovane calciatore del Torino morto in autostrada. È Ivan Sartori il 26enne morto in moto ad Anzio, lo scontro con un’auto parcheggiataIvan Sartori aveva 26 anni ed è morto in un incidente ad Anzio nella serata di venerdì 27 marzo scorso. Temi più discussi: Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. Quella curva maledetta; Drammatico scontro tra bici e furgone alle prime luci del giorno: morto un anziano; Tragedia la sera di Pasquetta, muore contro un albero Luca Lottici; Impatto devastante contro il guardrail, muore motociclista nella domenica di Pasqua. Investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce: 69enne in fin di vitaTREBASELEGHE (PADOVA) - Drammatico incidente stradale ieri sera attorno alle 19 in via Castellana a Trebaseleghe. Una donna di 69 anni del posto, mentre stava attraversando sulle strisce ... ilgazzettino.it Drammatico incidente a Pirri: novantaseienne travolto in via StamiraData l'età avanzata della vittima e la dinamica dello scontro, i sanitari hanno optato per il trasferimento d'urgenza presso il presidio ospedaliero Santissima Trinità, disponendo il ricovero in codic ... vistanet.it Il drammatico impatto sulla statale Alemagna: un incidente che ha coinvolto tre macchine e una moto. Vani i tentativi del personale sanitario: il centauro è morto - facebook.com facebook