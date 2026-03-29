È Ivan Sartori il 26enne morto in moto ad Anzio lo scontro con un'auto parcheggiata

Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ad Anzio nella serata di venerdì 27 marzo. Secondo quanto accertato, l’uomo era a bordo di una moto che si è scontrata con un’auto parcheggiata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le cause dell’accaduto.

Ivan Sartori aveva 26 anni ed è morto in un incidente ad Anzio nella serata di venerdì 27 marzo scorso. La sua moto è finita contro un'auto parcheggiata ed è stato sbalzato via. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ivan Sartori morto in un tragico incidente in motoIl giovane viaggiava in sella a una moto KTM quando, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo Un tragico... Scontro tra un’auto e una moto nella Bergamasca, morto il motociclista: ferita bimba di 6 anniScontro tra un'auto e una moto a Ponteranica (Bergamo): il motociclista è morto sul colpo, la bimba di 6 anni e la donna a bordo dell'auto sono state... Approfondimenti e contenuti su Ivan Sartori Temi più discussi: ANZIO | Incidente in moto sulla Riviera Mallozzi: morto il 26enne Ivan Sartori; Incidente ad Anzio, perde il controllo della moto: morto un giovane; SI SCHIANTA CONTRO LE AUTO IN SOSTA: MUORE A 26 ANNI IVAN SARTORI; Ivan Sartori morto in un tragico incidente in moto. È Ivan Sartori il 26enne vittima dell’incidente stradale di ieri sera sulla riviera di Ponente ad AnzioEra Ivan Sartori il ventiseienne di Anzio morto ieri sera sulla riviera di Ponente ad Anzio in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo era in sella alla sua KTM Duke di colore arancione quando, p ... ilgranchio.it Anzio, incidente mortale sulla Riviera Mallozzi: perde la vita il centauro Ivan Sartori, 26 anniTragico incidente autonomo nel tardo pomeriggio di ieri: la moto del giovane impatta contro un’auto in sosta, il corpo sbalzato sul marciapiede. Indagini della Polizia in corso sulla dinamica. latinaoggi.eu #Mortale sulla riviera Mallozzi, ad #Anzio: 26enne si schianta con la moto contro un'auto in sosta. Si tratta di Ivan Sartori. Dopo l’impatto, il corpo del ragazzo, purtroppo, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Leggi qui: https://www.studio93.it/mortale-sull - facebook.com facebook