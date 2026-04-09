Dramma A19 | tir precipita dal ponte autista estratto tra le lamiere

Nella mattina dell’8 aprile 2026, un camion ha perso il controllo ed è finito fuori strada, precipitando da un cavalcavia sulla A19 vicino allo svincolo di Mulinello. L’autista è rimasto incastrato tra le lamiere e è stato estratto dai soccorritori, risultando in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Un autista di un mezzo pesante è rimasto gravemente ferito nell’8 aprile 2026 dopo che il suo veicolo è precipitato da un cavalcavia sull’autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Mulinello. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio al chilometro 130 della direttrice Palermo-Catania. Il tir, che trasportava un carico d’acqua, ha abbandonato la carreggiata per motivi che le autorità stanno attualmente accertando. Il soccorso aereo e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero sono state affidate ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna. I soccorritori hanno dovuto lavorare per estrarre il conducente dalle lamiere del camion deformato dall’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma A19: tir precipita dal ponte, autista estratto tra le lamiere Incidente a Ponte Armellina, l'auto si schianta contro un autobus Ami: morto automobilista estratto dalle lamiere e soccorso in eliambulanza. Aveva 33 anni. Strada chiusaIncidente mortale nella zona di Ponte Armellina, 150 metri dopo il tabacchi in direzione Urbino, dopo il centro di Gallo di Petriano. Tamponamento fra tre camion sull’A1, autista muore intrappolato tra le lamiere(Adnkronos) – Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 1. Si parla di: Si accascia e muore al supermercato mentre fa la spesa, malore fatale per un uomo. Tir precipita dal cavalcavia della A19 a Mulinello, autista grave in ospedaleIncidente nel tardo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un mezzo pesante è precipitato da un cavalcavia al chilometro 130, nei pressi dello svincolo di Mulinello. vivienna.it Tir precipita dal viadotto Milocca sull'A19: autista ferito e carreggiata chiusa verso PalermoIncidente stradale lungo l’ autostrada A19, nei pressi di Assoro (Enna), dove, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante è uscito fuori strada, precipitando dal viadotto Milocca. Nell’impatto l’ ... lasicilia.it