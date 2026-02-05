Tamponamento fra tre camion sull’A1 autista muore intrappolato tra le lamiere

Un incidente grave si è verificato nella notte sull’A1, quando tre camion si sono scontrati. Un autista di 65 anni è rimasto intrappolato tra le lamiere e non è riuscito a salvarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

(Adnkronos) – Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 1.30, lungo l'autostrada A1 al chilometro 300, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze). Il sinistro ha coinvolto tre mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un mezzo di polisoccorso e un autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: l'uomo, alla guida del camion rimasto schiacciato tra gli altri due, era incastrato all'interno della cabina di guida. I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autogru per spostare il rimorchio e liberare l'abitacolo, lavorando a lungo tra le lamiere per estrarre il conducente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Tamponamento Tre Camion

Nella serata del 29 dicembre, sulla Statale 106 in provincia di Catanzaro, si è verificato un grave incidente stradale.

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1, poco dopo mezzanotte e mezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

Ultime notizie su Tamponamento Tre Camion

Argomenti discussi: Incidente sull’A1, tamponamento fra tre camion: autista muore intrappolato tra le lamiere; San Michele, incidente fra tre camion in A22, traffico bloccato verso sud; Schianto tra camion in A22, una persona incastrata e perdita di carico sull'autostrada. Disagi a causa della neve sulle strade (FOTO): interventi degli operatori; ? Tamponamento tremendo tra camion: caos in autostrada e code infinite.

Incidente sull'autostrada A1, morto autista rimasto schiacciato tra due camion: il violento tamponamento e il caosUn uomo di 65 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 1,30, lungo l'autostrada A1, al chilometro 300, nel territorio comunale di Bagno a ... ilmessaggero.it

Autostrada A1: camionista muore in un tamponamento fra tir a Bagno a RipoliI vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra il 4 e il 5 febbraio 2026, alle ore 01:30 nel comune di Bagno a Ripoli, sul tratto autostradale A1 al km 300 direzione Sud, per un incidente stradal ... firenzepost.it

Violento e grave tamponamento tra tre camion con il carico perso sull'autostrada. Due feriti. Lungo e complesso intervento dei soccorritori, si sono registrate code fino a 20 chilometri. FOTO ALL'INTERNO facebook

Tamponamento tra autocarro e camion in A13 nel Bolognese: morto 39enne di Galatina - News x.com