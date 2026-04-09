Dragaggio a Bagnoli attivisti | Più profondo per ormeggi più pericolo Lettera aperta ai velisti

Nelle ultime settimane si sono intensificati i lavori di dragaggio dei fondali a Bagnoli, con l’obiettivo di consentire ormeggi più profondi. Tuttavia, alcuni attivisti hanno scritto una lettera aperta ai velisti, avvertendo che un aumento della profondità potrebbe comportare maggiori rischi. Mentre si attende l’avvio ufficiale delle operazioni, le preoccupazioni riguardano principalmente la sicurezza e gli eventuali impatti ambientali legati a questa fase dei lavori.

Tempo di lettura: 20 minuti Lavori a Bagnoli, prossimo l’inizio del dragaggio dei fondali. E c’è chi rilancia l’allarme con un documento di analisi. “ Il dragaggio, per raggiungere le quote necessarie all’ormeggio delle barche – afferma la rete sociale No Box – Diritto alla Città -, è un più profondo di quanto previsto nel progetto “generale” (da quanto si legge nel progetto definitivo di risanamento ambientale, esso raggiunge la quota di 3,30 m., compreso il capping)”. L’approfondimento tecnico della rete ipotizza: “ Le opere e le lavorazioni che saranno svolte a terra sui sedimenti dragati riguardano la loro disidratazione e la loro caratterizzazione ed analisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dragaggio a Bagnoli, attivisti: “Più profondo per ormeggi, più pericolo”. Lettera aperta ai velisti I rischi ambientali della Coppa America a Bagnoli: “Pericolo per la salute con il dragaggio dei fondali”I lavori per la Coppa America non sono quelli per la bonifica dell'area ex Italsider. Pericolo contratti pirata a Bagnoli: si corre ai ripariÈ stato sottoscritto un Protocollo di legalità per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse...