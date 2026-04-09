Dr Stone Science Future Cour 3 la recensione dei primi episodi | in viaggio verso la Luna!

Su Crunchyroll è disponibile il terzo cour di Dr. Stone Science Future, il capitolo conclusivo delle avventure del giovane scienziato Senku. I primi episodi hanno mostrato il suo tentativo di raggiungere la Luna e di portare avanti le scoperte scientifiche in un mondo post-apocalittico. La narrazione si concentra sulle sfide tecniche e sulle strategie adottate per affrontare le nuove difficoltà. La serie si inserisce nel filone di anime che combinano azione e scienza.

Con un certo tempismo, su Crunchyroll è disponibile il terzo cour di Dr. Stone Science Future, il capitolo finale delle avventure del giovane scienziato Senku. Chissà cosa avranno pensato Riichiro Inagaki e Boichi, gli autori del manga da cui è tratta la serie anime di Dr. Stone, quando hanno scoperto che l'ultimo capitolo delle avventure dei loro personaggi sarebbe stato trasmesso in streaming su Crunchyroll proprio in concomitanza con la missione della NASA Artemis 2, che riporta l'umanità in orbita lunare cinquant'anni dopo le missioni Apollo. Una coincidenza spettacolare, considerando che la missione del gruppo dei sopravvissuti guidato dal giovane Senku è proprio recuperare tutti gli elementi necessari per costruire un razzo spaziale e arrivare così sulla Luna per confrontarsi con l'artefice della catastrofe che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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