Una delle sfide che si presentano crescendo riguarda la gestione delle libertà dei propri genitori anziani. In questo caso, si pone il problema di dover confiscare le chiavi dell’auto a una madre di quasi novant’anni. La questione solleva interrogativi legati alla sicurezza e alla responsabilità, in un momento in cui la capacità di guidare può essere compromessa dall’età.

Mia madre ha quasi novant’anni e circa un anno fa le è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo. Da allora ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che hanno aggravato la sua fragilità e i suoi problemi di memoria. È sempre stata una donna molto forte e orgogliosa, e fino a poco tempo fa non aveva difficoltà a vivere da sola. Ma il suo neurologo le ha detto, davanti a me e a mio fratello, che non dovrebbe più guidare. Nostra madre ci ha discusso (“Come fa a saperlo? Non ha mai visto come guido”). In seguito, il medico ci ha detto che i risultati degli esami da soli non erano conclusivi e che la sua decisione si basava anche su quello che io e mio fratello gli avevamo riferito, oltre che sull’indicazione di un altro medico, riportata nella sua cartella clinica, che sconsigliava la guida. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dovrei togliere le chiavi dell’auto a mia madre, che ha quasi novant’anni?

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