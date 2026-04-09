Dovrei togliere le chiavi dell’auto a mia madre che ha quasi novant’anni?
Una delle sfide che si presentano crescendo riguarda la gestione delle libertà dei propri genitori anziani. In questo caso, si pone il problema di dover confiscare le chiavi dell’auto a una madre di quasi novant’anni. La questione solleva interrogativi legati alla sicurezza e alla responsabilità, in un momento in cui la capacità di guidare può essere compromessa dall’età.
Mia madre ha quasi novant’anni e circa un anno fa le è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo. Da allora ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che hanno aggravato la sua fragilità e i suoi problemi di memoria. È sempre stata una donna molto forte e orgogliosa, e fino a poco tempo fa non aveva difficoltà a vivere da sola. Ma il suo neurologo le ha detto, davanti a me e a mio fratello, che non dovrebbe più guidare. Nostra madre ci ha discusso (“Come fa a saperlo? Non ha mai visto come guido”). In seguito, il medico ci ha detto che i risultati degli esami da soli non erano conclusivi e che la sua decisione si basava anche su quello che io e mio fratello gli avevamo riferito, oltre che sull’indicazione di un altro medico, riportata nella sua cartella clinica, che sconsigliava la guida. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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