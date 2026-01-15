Dovrei dire a mia sorella che è stata adottata?

Ciao [Nome della sorella], volevo parlarti di una cosa importante. A volte, aspettare troppo a lungo può farci perdere occasioni o chiarimenti fondamentali. Per questo, preferisco condividere con te una verità importante: sei stata adottata. So che può essere una notizia sorprendente, ma sono qui per affrontarla insieme, con sincerità e rispetto.

Aspettare ancora un giorno per fare qualcosa spesso non provoca danni. Così si continua a rimandare finché, a un certo punto, si è aspettato troppo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

