Dovrei dire a mia sorella che è stata adottata?
Ciao [Nome della sorella], volevo parlarti di una cosa importante. A volte, aspettare troppo a lungo può farci perdere occasioni o chiarimenti fondamentali. Per questo, preferisco condividere con te una verità importante: sei stata adottata. So che può essere una notizia sorprendente, ma sono qui per affrontarla insieme, con sincerità e rispetto.
Aspettare ancora un giorno per fare qualcosa spesso non provoca danni. Così si continua a rimandare finché, a un certo punto, si è aspettato troppo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Nuova lettura, Siddartha di Herman Hesse, o dovrei dire rilettura. Lessi questo libro per imposizione al liceo, ovviamente all'epoca non ne capii nulla e non mi piacque. Dopo tanti anni, ho deciso di riprenderlo ed affrontarlo con la mia nuova me, ormai quarant facebook
