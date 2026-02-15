Dove vedere in tv Sinner-Machac ATP Doha 2026 | orario programma streaming

Jannik Sinner gioca per la prima volta in Qatar a Doha e questa volta la sua presenza si deve alla qualificazione nel torneo ATP, che si svolge nel mese di gennaio 2026. La sfida contro Machac si svolge oggi nel primo pomeriggio e molti appassionati vogliono seguire il match in diretta.

Torna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar. Lo storico torneo che si tiene fin dal 1993 accoglie per la prima volta, dalle 17:30, il numero 2 del mondo: avversario è il ceco Tomas Machac, in una delle sfide più ricche di significato del programma. I due giocatori si sono già affrontati per due volte nel corso della carriera, ed in entrambe le occasioni è stato Sinner a prevalere. Incontri, peraltro, che risalgono al 2024 e sono sempre stati favorevoli a Jannik: 6-4 6-2 nei quarti del Masters 1000 di Miami, 6-4 7-5 nella semifinale di quello di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domenica 24 gennaio, alle 00:30 ora italiana, si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

In Qatar, al torneo WTA di Doha, si preparano i match di doppio con Errani e Paolini.

