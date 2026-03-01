Oggi, domenica 1° marzo, si gioca la finale del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Nel singolare maschile, l’italiano Luciano Darderi, numero 2 del seeding, affronta il tedesco Yannick Hanfmann. La partita si terrà nel corso della giornata e sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati al tennis.

L’incontro si disputerà sul Court Jaime Fillol dalle ore 23.30 italiane: l’azzurro ha vinto entrambi i precedenti, giocati sempre a Cordoba sulla terra battuta. Nel 2023 Darderi si impose nel primo turno delle qualificazioni, mentre nel 2024 la spuntò nei quarti di finale. Il match tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann del torneo ATP 250 di Santiago, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. Court Jaime Fillol – Dalle ore 23.30 italianeLuciano Darderi (Italia, 2) – Yannick Hanfmann (Germania) –... 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Darderi-Hanfmann, Finale ATP Santiago 2026: orario, canale, streaming

Dove vedere in tv Darderi-Baez oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, sabato 14 febbraio, Luciano Darderi affronterà Sebastian Baez nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires.

Aggiornamenti e notizie su Darderi Hanfmann.

Darderi batte Baez 6-4/6-3 A contendersi il titolo di Santiago saranno lui e Hanfmann. Forza Lucianone!! #finaleDarderi #Santiagoatp250 #versoiltitolo - facebook.com facebook

DARDERI IN FINALE A SANTIAGO!!!! Battuto per la 5^ volta (4^ consecutiva) Sebastian Baez con lo score di 64 63. 6^ Finale in carriera, tutte su terra. 3^ finale in Sudamerica dopo Cordoba 2024 e Buenos Aires 2026. Contro Hanfmann, andrà a caccia del 5° t x.com