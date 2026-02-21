Dove vedere in tv Francia-Italia oggi Sei Nazioni rugby U20 2026 | orario programma streaming

Oggi, l’Italia sfida la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni Under 20 2026. La partita si tiene in Francia, dove i padroni di casa cercano di consolidare il risultato della prima vittoria stagionale. Gli azzurrini arrivano da una sconfitta e vogliono riscattarsi sul campo degli avversari. La sfida si gioca questa sera, con inizio alle ore 20:00, e sarà trasmessa in diretta anche in streaming.

Appuntamento oggi per la terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l'Italia va a far visita alla Francia. A Lille, con calcio d'Inizio alle 21.00, va in scena dunque il terzo match degli azzurrini nel torneo continentale. L'Italia under 20 di coach Andrea Di Giandomenico cerca riscatto i due ko iniziali contro la Scozia e contro l'Irlanda. Ma se contro i britannici le sensazioni erano state esclusivamente negative, contro gli irlandesi gli azzurrini hanno mostrato buone qualità, con il ko arrivato solo di misura e al termine di una bella partita da parte dell'Italia. "Ci aspetta una sfida molto stimolante.

