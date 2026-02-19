Dove vedere in tv Francia-Italia Sei Nazioni rugby 2026 | orario programma streaming

La partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni di rugby 2026 si svolge domenica pomeriggio, dopo che l’Italia ha vinto contro l’Inghilterra la scorsa settimana. La causa di questo incontro è la sfida tra le due nazionali per ottenere punti importanti nella classifica. La partita si giocherà allo Stade de France, con un pubblico di tifosi pronti a sostenere la propria squadra. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni azione dal vivo.

Appuntamento questo weekend per la terza giornata del Sei Nazioni 2026 e domenica pomeriggio l'Italia andrà in visita in Francia. Allo Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille, con calcio d'Inizio alle 16.10, va in scena dunque il match probabilmente più ostico per gli azzurri nel torneo continentale. Come già poteva essere prevedibile alla vigilia del torneo e come confermato dopo le prime due giornate, infatti, la sfida contro la Francia è quella sulla carta più proibitiva per Lamaro e compagni. I Bleus, infatti, sono l'unica formazione sin qui ancora imbattuta, sono a punteggio pieno, e dopo la bella vittoria sull'Irlanda hanno bissato il successo demolendo un Galles in disarmo.